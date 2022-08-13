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Giriş Tarihi: 13.8.2022 08:54 Son Güncelleme: 13.8.2022 09:16

Son dakika | Tahıl sevkiyatı sürüyor

DHA
Son dakika | Tahıl sevkiyatı sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan son dakika açıklamada; "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna’ya hareket edecek." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında; 12 bin ton mısır taşınan geminin İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçeği tohumu taşınan geminin de Tekirdağ'a gitmek üzere Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan 'FULMAR S' isimli gemi Çernomorsk'tan İskenderun'a, 3 bin ton ay çiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı 'THOE' isimli gemi de Çernomorsk'tan Tekirdağ'a gitmek üzere hareket etti" denildi.

Açıklamada ayrıca tahıl almak üzere bugün geminin de Ukrayna'ya hareket edeceği kaydedildi

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Son dakika | Tahıl sevkiyatı sürüyor
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