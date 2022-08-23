Son dakika: Trump'ın başı dertte: Yankılar sürüyor! Florida'daki evinden 700 sayfalık "gizli belge" çıkmış

Son dakika haberi: Ulusal Arşivlerden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Florida'daki evinden Ocak 2022'de 15 kutu belgenin kuruma teslim edildiği bildirildi.
YÜZLERCE SAYFA GİZLİ BELGE!
Açıklamada, bu belgeler arasında en az 700 sayfalık "gizli belgelerin" olduğuna işaret edildi. Ulusal Arşivlerin bu açıklamasının Trump'ın Florida'daki evine yapılan FBI baskınının ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINI
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.
Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadesiyle baskına tepki göstermişti.