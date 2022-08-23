Son dakika: Trump'ın başı dertte: Yankılar sürüyor! Florida'daki evinden 700 sayfalık "gizli belge" çıkmış

TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadesiyle baskına tepki göstermişti.