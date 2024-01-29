Soykırımcı ülke sayısı 11’e çıktı

Gazze'de saldırılarını aralıksız sürdüren ve halkı kıtlığa sürükleyen Siyonist İsrail'in iddiaları sonrası 11 ülke Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yardımlarını kesmeye devam ediyor. Avusturya ve Japonya da UNRWA'ya finansal desteği askıya aldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2 milyon Filistinlinin UNRWA hizmetlerine muhtaç durumda olduğunu belirterek yardımların kesilmemesini istedi. İsrail, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği yönündeki iddialarıyla Batılı ülkelerin Ajans'a sağladığı fonları askıya almasına neden oluyor. Öte yandan UNRWA, 7 Ekim soruşturması kapsamında adı geçen 12 UNRWA çalışanının işine son verildiğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans bugün 5.9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.