Soykırımdan sonra yokluğa karşı direniş

Siyonist İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması ile kısmen durdu. İsrail'in her gün yaptığı toplu katliamlar yaşanmıyor. Ancak soykırımcı İsrail yönetimi hâlâ ateşkes anlaşmasının birçok maddesine uymuyor. Bu nedenle aylarca soykırıma karşı mücadele eden Filistinliler şimdilerde İsrail'in ablukasından dolayı yokluğa karşı yaşam mücadelesi veriyor. İşte İsrail'in ihlal ettiği bazı anlaşma maddeleri:

ENKAZDAN YENİDEN DOĞUŞ

İsrail, Refah'ta tünelde sıkışıp kalan 150 Hamas üyesinin çıkışına izin vermiyor. Hamaslıların Gazze'den çıkışı sağlanmalıydı.

Gazzeliler, ateşkesin ardından kısmen duran bombardımanlarla yeniden hayata adapte olmaya ve yıkılan evlerini onararak başlarını sokacak bir yer inşa etmeye başladı. Gazzeliler, enkazlardan çıkardıkları malzemelerle İsrail'in yıktıklarını yeniden inşa ediyor. İnşaat malzemelerin girişine hâlâ izin vermiyorlar.

İLAÇ YOK, YİYECEK SINIRLI

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Gazze Şeridi'nde en az 16 bin 500 yaralı ve hastanın tedavi edilebilmesi için acil tahliye edilmesi gerekiyor, ancak İsrail buna da izin vermiyor.

Anlaşma gereği her gün Gazze'ye 600 TIR insani yardım girmeli. Fakat uluslararası kurumlardan gelen tüm tepkilere rağmen İsrail çok az yardıma müsaade ediyor.

Katil İsrail öldürmeye de devam ediyor. Her gün çeşitli bahanelerle Filistinlileri öldürmeyi sürdürüdüyor.

TRUMP: GÖREV GÜCÜ ÇOK YAKINDA FAALİYETTE OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) "çok yakında" sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söyledi. "Gazze'deki barışın" şu an iyi gittiğine ve ateşkesin devam ettiğine işaret eden Trump, bölge ülkeleri ve müttefikleriyle yakından çalıştıklarını belirtti.