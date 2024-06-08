Terör devletinden bir vahşet daha 210 ölü

Siyonist İsrail rejimi, tüm uluslararası baskılara ve masada bekleyen 3 aşamalı ateşkes teklifine rağmen Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eşzamanlı yoğun saldırılar düzenledi. Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğünü, 400 kişinin de yaralandığını bildirdi.Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden yoğun dumanlar yükseldi. İsrail şiddetli saldırıda onlarca savaş uçağı, İHA, helikopter ve tank kullandı. Sağlık görevlileri, insansız hava araçlarının Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçtuğunu ve yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olduğunu bildirdi. Aksa Şehitleri Hastanesi'nin, sürekli ve gelişigüzel bombardımanlar sonucu art arda gelen ölü ve yaralılarla baş etmekte büyük zorluk çektiği, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşadığı vurgulandı.İşgalcilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği katliam nedeniyle sokaklar cesetlerle doldu. Refah'taki Kuveyt Hastanesi Müdürü Suheyb el-Hemas "Refah sokaklarında onlarca ceset ve sağlık ekiplerinin ulaşamadığı onlarca yaralı var" açıklamasında bulundu. İsrail'in, Refah'ta daha önce boşaltılan Kuveyt Hastanesi'ni hedef alarak büyük bir bölümünde yangın çıkmasına neden olduğunu ifade eden Hemas, devam eden askeri saldırılar nedeniyle Refah'taki tüm hastanelerin hizmet dışı kalmasıyla sağlık durumunun "felaket" durumda olduğunu vurguladı. İsrail'in "hastaneleri doğrudan hedef aldığını ve hizmet dışı bıraktığını" belirten Hamas, uluslararası topluma İsrail'in Refah'ta işlediği suçlar karşısında sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki El-Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi Mülteci Kampı'na eşzamanlı yoğun saldırı başlatması sonrası insanlar yeniden yollara düştü. Saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bölgelerde yaşayan Filistinliler, çadırlarını toplayıp yanlarına alabildikleri eşyalarıyla birlikte güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, devam eden İsrail saldırılarının bir sonucu olarak bulaşıcı hastalıkların yayıldığını kaydetti. Açıklamada, "Yaklaşık 1.5 milyon yerinden edilmiş Filistinli, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden çok kez yerinden edilmeleri sonucu bulaşıcı hastalıklara yakalandı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bulaşıcı hastalığa yakalananların iyileşip iyileşmediğine ilişkin bilgi verilmezken, 7 Ekim'den bu yana 2.4 milyon nüfuslu Gazze Şeridi içinde yerlerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı belirtildi.Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği şiddetli saldırıların ardından "Filistin halkının teslim olmayacağını'' söyledi. Dünyanın İsrail'i "çocuk katili" şeklinde nitelediğini ama Filistin halkının maruz kaldığı "imha savaşına" son veremediğini kaydeden Heniyye, "Halkımız teslim olmayacak, direniş bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise durmayacaklarını açıkladı. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 801'e yükseldi.İSRAIL zulmü sadece Gazze Şeridi'nde değil işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de sürüyor. İsrail, işgal altındaki Kudüs'ün güneyinde Filistinli bir aileyi ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle 6 katlı binasını kendi elleriyle yıkmaya mecbur bıraktı. Bina sahibi Ata Şukayrat, Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Cebel el- Mukebbir Mahallesi'nde İsrail'in, 50 kişinin yaşadığı binasını sabah saatlerinde kendi elleriyle yıktırdığını aktardı. Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü.HAMAS Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in, istenmeyen bir varlık haline geldiğini ifade etti. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Rişk, Birleşmiş Milletlerin (BM), İsrail ordusunu "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye almasının ardından açıklamada bulundu. "Binyamin Netanyahu (İsrail Başbakanı), ordu ve hükümetin, İsrail'in kara listeye alınmasından ötürü bir kez daha korkuya kapıldığını dile getiren Rişk, "İsrail artık istenmeyen ve uluslararası mahkemelerde kovuşturulan bir varlık haline geldi" ifadesini kullandı.