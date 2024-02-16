Trump’a yönelik seçimlere müdahale davasında flaş gelişme

NAKİT ALIŞKANLIĞINI ANLATTI

Willis ise, mahkemede ifade vermek için sabırsızlandığını belirterek, "Bu yüzden mahkeme salonuna koşarak geldim" diyerek sözlerine başladı. Wade ile birlikte çıktığı tatil ve gezileri ayrıntılarıyla anlatan ve her şey için nakit kullandığını söyleyen Willis, bazı seyahatler için ise Wade'e geri ödeme yaptığını ifade etti. Neden hep nakit kullandığı sorulan Willis, evinde "bazen binlerce doları bulan" nakit para bulundurduğunu belirterek "Biz büyürken babamın evde üç kasası vardı. Bu yüzden babam bana da bir kilitli kasa aldı ve ben de evde nakit para tutuyorum" şeklinde konuştu.

Willis: "Kimsenin faturalarımı ödemesine ihtiyacım yok"

İlişkileri döneminde Wade ile "eşitlik" konusunda çetin tartışmalarının olduğunu vurgulayan Willis, "Bir erkekten hiçbir şey istemiyorum. Bir erkek bir proje değildir. Bir erkek bir yol arkadaşıdır. Bu yüzden ilişkimizde her zaman gerginlik vardı ve ona parasını geri verirdim. Kimsenin faturalarımı ödemesine ihtiyacım yok. Faturalarımı tamamen karşılayabilecek tek erkek babamdır" ifadelerini kullandı.

YARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis'in Georgia seçimlerine müdahale davasından azledilip edilmeyeceğine ilişkin davanın duruşması, Willis ve Nathan Wade'in ilişkileri ve birlikte çıktıkları tatillerde yaptıkları ödemeler hakkında ifade vermelerinin ardından sona erdi. Duruşmanın yarın devam etmesi bekleniyor.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Willis ve Wade'in yaşadığı ilişki Trump'ın 2020 Georgia seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı davanın gidişatına etki edebileceği gerekçesiyle "etik dışı" eleştirilerine neden olmuştu. Willis'in ofisinin Wade'e büyük miktarlarda ödeme yaptığı ve Wade'in ikilinin tatili için Willis'in yaptığı harcamalardan uygunsuz şekilde yararlandığı iddia edilmişti. Trump destekçileri ise Willis'in davadan alınması çağrısında bulunmuştu.