Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türk Anıtı’na çirkin saldırı
Giriş Tarihi: 13.3.2022

Türk Anıtı’na çirkin saldırı

Türk Anıtı’na çirkin saldırı
HUSİLERİN, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk Şehitlik Anıtı'nı bir iş makinesi ile yıkmaya çalıştığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 400 yıl boyunca Yemen topraklarında hayatını kaybeden "Mehmetçik"in hatırasını yaşatıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Anıtı’na çirkin saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA