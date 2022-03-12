Türk Anıtı’na çirkin saldırı

HUSİLERİN, Yemen
'in başkenti Sana
'da bulunan Türk Şehitlik Anıtı
'nı bir iş makinesi ile yıkmaya çalıştığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sana Türk Şehitlik Anıtı
'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. Ülkedeki Türk varlığının ve eski Osmanlı
kışlalarının bulunduğu bölgede yapılan şehitlik anıtı, 400 yıl boyunca Yemen topraklarında hayatını kaybeden "Mehmetçik"in hatırasını yaşatıyor.