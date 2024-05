Türk bayrağı Wall Street’te 24. kez göndere çekildi

New York'un ünlü finans merkezi Wall Street'te düzenlenen törende, Türk bayrağı 24. kez göndere çekildi. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), ünlü boğa heykelinin de bulunduğu Bowling Green Park'ta ('41. Geleneksel New York Türk Yürüyüşü ve Festivali Bayrak Çekme' töreni düzenledi. Törene, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal,Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, TADF Başkanı Gülay Aydemir, Türk okullarının, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Her yıl büyük katılımın olduğu 41. Türk Günü Yürüyüşü ise bugün gerçekleştirilecek.