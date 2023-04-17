Türk bebek de hayatını kaybetti: İnsani kriz kapıda

Sudan'dakiiç savaş riski sürüyor. 2021'deki darbeden beri yönetimi elinde bulunduran ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda üçüncü gün geride kaldı. Şimdiye kadar 100'den fazla kişi öldü ve 1126 kişi yaralandı. Evine roket isabet eden Maden Bakanı Muhammed Beşir'in ailesinden 2 kişi öldü. Burri semtinde ise Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün evine isabet eden roketler nedeniyle 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti. Dadük ve Sudanlı eşi de ağır yaralandı. Karışıklık nedeniyle ülkeye insani yardımlar durdurulurken, birçok bölgede elektrik ve su kesintileri başladı. Çatışmalar, ordunun HDK'yı bünyesine dahil etmek istemesiyle başlamıştı. HDK, ancak sivil bir yönetim altında orduya katılacağını söylüyor.