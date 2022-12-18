Türk polisi Dünya Kupası final maçında görev aldı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda güvenliği sağlamak için Türkiye'den yaklaşık 3 bin 500 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli gitmişti. Çevik kuvvet, bomba imha uzmanları ve atlı polisler, stat çevrelerinde, takımların otel ve kamp alanlarında görev yaptı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'ndaki mücadelede Arjantin, Fransa'yı yenerek şampiyon oldu. Katar Polis Gücü'nde görev alan Türk polisler, final mücadelesinin oynandığı stat ve çevresinde görev yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük heyecana sahne olan Dünya Kupası final maçının oynandığı Lusail Stadyumu'nun dış güvenliği, Polislerimizce sağlandı. Tebrikler Arjantin" ifadelerini kullandı.

