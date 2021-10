Türkevi’nde cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü münasebetiyle, New York 'taki Türkevi binasında ilk Cumhuriyet resepsiyonu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Eylül'de faaliyete geçen Türkevi'nde, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliğinde gerçekleşen ilk Cumhuriyet Bayramı kutlamasına kalabalık bir davetli grubu katıldı. Resepsiyonda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli , NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da hazır bulundu.İstiklal Marşı ve ABD milli marşının okunmasıyla başlayan programda Başkonsolos Reyhan Özgür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk- Amerikan toplumuna yönelik 29 Ekim mesajını paylaştı. Başkonsolos Özgür, yeni Türkevi'nde düzenlenen ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Amerika 'daki Türk vatandaşlarıyla uzun bir aradan sonra tekrar buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özgür, "Dünyada siyasi, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin en önemli merkezlerinden biri olan New York'ta, başta Selçuklu mimarisi olmak üzere, tarihi ve geleneksel mimarimizden esinlenilerek inşa edilen yeni Türkevi binası, Türkiye'nin New York ve dünyadaki görünürlüğünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır" dedi. Resepsiyon, Türk müziği ve solo keman dinletisiyle devam etti.