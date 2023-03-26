‘Türkiye için tek çözüm Erdoğan’

Fransız Siyaset Bilimci Charles Saint-Prot, 14 Mayıs'taki Türkiye seçimlerine ilişkin A Haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder'e konuştu. Fransız uzman, 2023 sonrası 6'lı koalisyonun gelmesi ve sistem değişikliği ihtimaline dair, "Kimse PKK'yı arkasına almadan Erdoğan'ın karşısında duramaz. Bu nedenle Türkiye için bir facia olur" dedi. Prot ayrıca "Başkan Erdoğan milliyetçi bir lider ve Türk olmaktan gurur duyuyor. Türkiye için ondan başka bir çözüm görmüyorum" şeklinde konuştu. Saint-Prot'un sözlerinde en dikkat çeken nokta ise ittifaklardı. Saint-Prot, "Başkan Erdoğan, Türkiye için bir şans. Erdoğan'ın karşısındaki aday ise milliyetçileri ve terör örgütü PKK'yı bir arada tutan bir ittifak. Türkiye'yi sevmeyenler Erdoğan'a karşılar. Ama Türkiye'yi sevmeyenler kimler? Macron, belki Biden" dedi.