Türkiye, Srebrenitsa soykırımı kararında yine devredeydi

BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan etti. Ankara, adaletten yana tutumunu uluslararası platformlarda sürdürüyor. BM Genel Kurulu oturumunda oylanan ve Türkiye dahil 38 ülkenin eş sunucusu olduğu "1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü" karar tasarısı 84 kabul, 19 ret, 68 çekimser oy ile kabul edildi. Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Slovenya, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk, karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Karar soykırımı inkâr edenlerin kınanmasını da içeriyor. Sırp ordusu Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman'ı katletmişti.