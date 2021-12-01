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Giriş Tarihi: 1.12.2021 15:26 Son Güncelleme: 1.12.2021 15:28

Türkiye Uzay Ajansı dev bir asteroidin Dünya'ya çarpacağı iddialarını yalanladı

AA
Türkiye Uzay Ajansı dev bir asteroidin Dünya’ya çarpacağı iddialarını yalanladı

Birkaç gündür basında yer alan 'atom bombasından bile tehlikeli' bir asteroidin dünyaya çarpacağı iddialarına karşı Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğunu ve söz konusun asteroitlerin çok nadir görüldüğü belirtildi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), dev bir asteroidin bu ay sonlarında Dünya'ya çarpacağına yönelik haberleri yalanladı. TUA'dan yapılan açıklamada, İsrail'in The Jerusalem gazetesine dayandırılan habere dikkat çekildi.

"ATOM BOMBASINDAN BİLE BÜYÜK BİR YIKIMA NEDEN OLACAK"

'NASA'nın Washington Anıtı büyüklüğünde büyük bir asteroidin aralık ayı sonlarında Dünya'ya doğru yola çıkacağını bildirdiği' ifade edilen gazete haberinde, asteroidin Dünya'ya çarpması durumunda atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacağının vurgulandığı aktarıldı.

İDDİALARI YALANLADI

TUA açıklamasında, bu haberin Türk medyasında kimi kuruluşlarca "Hiroşima'dan 800 kat daha güçlü asteroid Dünya'ya yaklaşıyor" şeklinde servis edilmesinin spekülasyon ve endişeye sebep olduğu belirtilerek, söz konusu iddialar yalanlandı. TUA'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Büyük bir asteroidin Dünya'ya yaklaştığı yönündeki bilgiler, medyada kimi kuruluşlarca '27 Aralık'ta Dünya'ya çarpacağı' yönünde servis edilmiştir. Bu ifadeler doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

"BU ASTEROİTLER SON DERECE NADİR"

Paylaşımda, asteroidler hakkında da bilgi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitler son derece nadirdir. Bu tanımlamada yer alan asteroitlerin eşik boyutunun yarım kilometre ile 1 kilometre arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu cisimler Dünya'yı ortalama olarak yalnızca her 1000 yüzyılda bir etkiler. Haberlerde bahsi geçen 2018 AH isimli asterodin Dünya'ya çarpması beklenmemektedir. Bu asteroit Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyon kilometre yakınından geçecektir. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır."

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Türkiye Uzay Ajansı dev bir asteroidin Dünya'ya çarpacağı iddialarını yalanladı
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