Türkiye Uzay Ajansı dev bir asteroidin Dünya’ya çarpacağı iddialarını yalanladı

İDDİALARI YALANLADI

TUA açıklamasında, bu haberin Türk medyasında kimi kuruluşlarca "Hiroşima'dan 800 kat daha güçlü asteroid Dünya'ya yaklaşıyor" şeklinde servis edilmesinin spekülasyon ve endişeye sebep olduğu belirtilerek, söz konusu iddialar yalanlandı. TUA'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Büyük bir asteroidin Dünya'ya yaklaştığı yönündeki bilgiler, medyada kimi kuruluşlarca '27 Aralık'ta Dünya'ya çarpacağı' yönünde servis edilmiştir. Bu ifadeler doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

"BU ASTEROİTLER SON DERECE NADİR"

Paylaşımda, asteroidler hakkında da bilgi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitler son derece nadirdir. Bu tanımlamada yer alan asteroitlerin eşik boyutunun yarım kilometre ile 1 kilometre arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu cisimler Dünya'yı ortalama olarak yalnızca her 1000 yüzyılda bir etkiler. Haberlerde bahsi geçen 2018 AH isimli asterodin Dünya'ya çarpması beklenmemektedir. Bu asteroit Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyon kilometre yakınından geçecektir. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır."