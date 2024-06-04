Türkiye ve Çin’den Filistin devleti mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de Çinli mevkidaşı Vang Yi bir araya geldi. Fidan, bazı ülkelerin İsrail'in Filistin'e saldırılarını desteklediğine dikkati çekerek, "İsrail'e siyasi destek ve silah sağlıyorlar. Gazze'de ateşkes, Gazzelilere insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüm için önümüzdeki süreçte de Çin ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Çinli Bakan Vang da "Çin ve Türkiye, aralarındaki eşgüdümü güçlendirerek Filistin sorununun bir an evvel adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması çabalarına ivme kazandırmalıdır" dedi. Vang "Filistin sorunundan çıkışın yolu iki devletli çözümdür. Çin ve Türkiye, Filistin'in BM'ye üyeliğini destekliyor" dedi.