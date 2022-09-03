Türkiye’den destek talebi

Pakistan, ülkenin üçte birini sular altına bırakan ve 1200'den fazla kişinin ölümüne neden olan muson yağmurlarının yaralarını silmeye çalışıyor. Felaketin ilk anından itibaren Pakistan için seferber olan Türkiye, yardım elini uzatmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pakistan'da selden etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Soylu ve Kurum, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ve Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal ile bir araya geldi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybedenlerden 300'e yakınının çocuk olduğunu bildirerek "Türk halkı her zaman olduğu gibi Pakistan halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi. Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rehman ise ülkede yaşanan sel felaketinin yaralarının doğru ve hızlı şekilde sarılması için kendilerine destek olmaları konusunda Türkiye'den teknik heyet istedi.