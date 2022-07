Türkiye’den Musul saldırısına tepki: Hesabını soracağız

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde 20 Temmuz'da 9 sivilin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili toplandı. Görüşmelerin yapıldığı saatlerde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı düzenlendi. Alçak saldırıda can kaybı yaşanmadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı kınandı ve "Sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz" denildi.Saldırının BM Güvenlik Konseyi'ndeki Irak'ın toplantı sırasında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM toplantısı sırasında saldırının gerçekleşmesi vahim ve düşündürücüdür. Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları, kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır" dedi.BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis- Plasschaert, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ndeki BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Duhok sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu" bildirdi.