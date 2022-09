Türkiye’nin barış çabaları kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İstikrara Katkısı: Barışa Yönelik Çok Yönlü Diplomasi" kitabı yayımlandı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitabın takdim yazısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı."Barışın dünyasını kurmada küresel liderlik", "Türkiye'nin savaşa karşı duruşu", "Diyalog kanallarının açık tutulması", "İnsani ve girişimci diplomasi" olmak üzere 4 bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde Ukrayna- Rusya krizinin başladığı günden itibaren Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya tarafları, NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlar ve bölgesel aktörlerle gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiğine yer veriliyor. Kitapta, Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" söylemleri ışığında küresel güvenlik mimarisinde düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulandı. Erdoğan, pandeminin etkilerini her alanda hissettiği, bölgesel siyasi ve ekonomik gerilimler ile sıcak çatışmaların küresel dengeleri sarstığı bir dönemden geçtiğini belirtti. Erdoğan, Suriye, Yemen, Afganistan, Libya, Irak ve Arakan gibi kriz bölgelerindeki insani trajediye ve siyasi sorunlara henüz çözüm bulunamamışken, Doğu Avrupa ile birlikte tüm dünyanın Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşmek durumunda kaldığını ifade etti.KİTAPTA Türkiye'nin 70 yıldır üyesi olduğu NATO'ya en çok katkı sağlayan beş ülkeden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bölgesel ve küresel krizlerde çözüm, barış ve istikrara hizmet eden yaklaşımıyla aktif roller üstlenen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için de diplomasi kulvarında yoğun bir gayret göstermektedir. Can kayıpları ve göç başta olmak üzere yeni insani trajedilerin yaşanmasını önlemek adına herkesin aynı sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, "NATO ittifakının karşı karşıya kaldığı sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde küresel barış, refah ve istikrarın tesisine katkı vermeyi sürdüreceğiz" dedi.UKRAYNA ordusunun Harkiv bölgesinde başlattığı karşı saldırıda 40'tan fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana daha çok savunma pozisyonunda olan Ukrayna ordusu, ağustos ayının son günlerinde atağa geçtiğini açıkladı. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna karşı taarruzunun intikamını almak için Ukrayna'nın doğusunda elektrik kesintisine neden olarak "halkın aydınlanmasını ve ısınmasını engellediğini" açıkladı.