Ukrayna’daki savaşı uzaylılar da izliyor!

Rusya'yla 24 Subat'tan bu yana savasta olan Ukrayna'da gökbilimciler, çok sayıda UFO gördüklerini iddia etti. B.E Zhilyaev, V.N. Petukhov ve V.M. Reshetnyk imzasını tasıyan çalısma, arXiv'de yayımlandı. Gözlemler, Kiev'deki Ukrayna Ulusal Bilimsel Akademisi'ne baglı Ana Astronomi Gözlemevi ve baskentin güneyindeki Vinarivka Köyü'nde yapıldı. Uzmanlar, gördükleri UFO'ların çok hızlı hareket ettigini ve görüntülerini yakalamanın çok zor oldugunu kaydetti. Makalede, UFO'lar kozmik ve hayalet olmak üzere ikiye ayrıldı. Kozmiklerin parlak, hayaletlerinse karanlık nesneler oldugu belirtildi. "Gemilerin" hem tek hem de gruplar halinde uçtugu iddia edildi. Ancak Vice haber sitesi, Pentagon'un bir süredir bazı UFO'ların özellikle Rusya ve Çin olmak üzere ülkelerin teknolojileri olabilecegine isaret ettigini hatırlatıp nesnelerin füze, roket veya savasla ilgili baska bir unsur olabilecegini yazdı. Ancak uzmanlar, nesnelerin "yapısının muglak oldugunda" ısrarcı.