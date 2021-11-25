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Giriş Tarihi: 25.11.2021 17:26 Son Güncelleme: 25.11.2021 17:27

Ukrayna'dan Rusya'ya rest: Yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını anlaması için çalışıyoruz

Ukrayna’dan Rusya’ya rest: Yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını anlaması için çalışıyoruz

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada 2022'de Rusya'nın yeni bir saldırı planladığı aktarılırken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bugün Rusya'ya adeta rest çekti. Kuleba, "Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını (Putin'in) anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin." dedi.

Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, gayelerinin Rusya'nın saldırgan hareketlerin devamından kaçınmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

"PUTİN'İN ANLAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Moskova'nın, yeni bir saldırganlık dalgası sergilemesi durumunda siyasi, ekonomik ve insan kaybı açısından göreceği zararı anlamak zorunda olduğunu belirten Kuleba, "Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını (Putin'in) anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin." diye konuştu.

RUS EKONOMİSİNE ZARAR VERECEK ÖNLEMLERİN HAZIRLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Kuleba, son dönemde uluslararası toplumun Rusya'ya tutumunun daha sertleştiğini vurgulayarak, pek çok dünya başkentinde Rus ekonomisine zarar verecek ekonomik önlemlerin hazırlandığını kaydetti.

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Ukrayna'dan Rusya'ya rest: Yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını anlaması için çalışıyoruz
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