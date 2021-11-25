Ukrayna’dan Rusya’ya rest: Yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını anlaması için çalışıyoruz

"PUTİN'İN ANLAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Moskova'nın, yeni bir saldırganlık dalgası sergilemesi durumunda siyasi, ekonomik ve insan kaybı açısından göreceği zararı anlamak zorunda olduğunu belirten Kuleba, "Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını (Putin'in) anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin." diye konuştu.