Uzun yaşamın formülü: Hiçbir şeyde aşırıya kaçmayın

Britanya'nın en yaşlı erkeği, 110. doğum gününü kutlarken uzun yaşamının sırrını açıkladı.Koyu bir Liverpool taraftarı olan Tinniswood'a, kulüp marşı "You'll Never Walk Alone"un (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) adının yazılı olduğu ve bu futbol takımına hayranlığını gösteren bir saat hediye edildi. 1912'de Liverpool'da doğan Tinniswood, iki Dünya Savaşı'nı, İspanyol gribini ve Kovid-19 pandemisini gördü. Kendi uzun yaşamının sırrına değinen Tinniswood, "Hayatın zevkleri konusunda kendinizi kısıtlamayın. Hiçbir şeyde aşırıya kaçmayın. Uzun yaşamın sırrı budur. Kendimi yaşlı hissetmiyorum, arkadaşlarıma ayak uyduruyorum" dedi. Merseyside'daki Kraliyet Temsilcisi Mark Blundell, Kraliçe II. Elizabeth'ten bir doğum günü kartı getirdi. Bu, Tinniswood'un 2012'de 100 yaşına bastıktan sonra II. Elizabeth'ten aldığı 10. doğum günü kartı.