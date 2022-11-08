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Giriş Tarihi: 8.11.2022 05:58

Venezuela'da düşen uçaktaki 5 subay hayatını kaybetti

AA
Venezuela’da düşen uçaktaki 5 subay hayatını kaybetti

Venezuela'nın Amazonas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 subay hayatını kaybetti. Kaza bölgesinde şimdiye kadar 4 askerin cansız bedeni bulunurken, kayıp olan diğer askeri arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, açıklamasında, ülkenin güneyindeki Puerto Ayacucho kentinde düşen C-2088 tipi uçakta bulunan ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) bağlı 5 subayın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kaza bölgesinde şimdiye kadar 4 askerin cansız bedeninin bulunduğunu belirten Lopez, kayıp olan diğer askeri arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Twitter hesabındaki paylaşımında, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Bolivarcı askeri havacılığımızın 5 cesur subayının kaybından ötürü üzüntülüyüm. Ailelerin acılarını paylaşıyor ve taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kazaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Venezuela'da düşen uçaktaki 5 subay hayatını kaybetti
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