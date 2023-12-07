Washington Post gazetesi çalışanları 1970’lerden bu yana ilk defa grev yaptı

Başkent Washington merkezli gazetenin 700 çalışanı (toplam çalışan sayısının yaklaşık 4'te biri), bağlı olduğu sendikaların aldığı karar gereği, sözleşme müzakerelerinin durdurulmasını ve beklenen işten çıkarmaları protesto etmek için 24 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Post Guild Sendikası yaptığı açıklamada, gazete yönetimiyle 18 aydır sözleşme müzakereleri yürüttüklerini, ancak yönetimin "iyi niyetle pazarlık yapmayı reddettiğini" ve müzakereleri durdurduğunu belirtti.

Sendika liderleri, basın kuruluşunda 1970'lerden bu yana ilk kez grev yapıldığını, son dönemde gazetenin abone sayılarında durgunluk yaşandığını vurguladı.

Ülke basınında, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Washington Post'un 2020'de 3 milyon civarındaki abone sayısının bu yıl yaklaşık 2,5 milyona düştüğü bilgisi yer aldı.

Gazetenin geçici genel müdürü Patty Stonesifer, ekim ayında yaptığı açıklamada, mali sıkıntıları gerekçe göstererek 240 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu..