Washington’da Türk rüzgârı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen, binlerce Türk ve yabancının katıldığı geleneksel Türk Festivali büyük ilgi topladı.Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Türk Festivali, bu yıl Kongre binasının önündeki Pennsylvania Avenue'de düzenlendi. Washington'ın birçok müzesinin de yer aldığı bölgede gerçekleştirilen festivalde, Türk kültürü ve mutfağının seçkin örnekleri tanıtıldı. Festivalde, Türkiye'den gelen dans grubunun gösterisinin yanı sıra folklor ekibinin gösterileri büyük ilgi gördü.Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar kurulurken, el dokuması, Türk halıları, geleneksel Osmanlı kıyafetleri ve çiniler ziyaretçiler tarafından takdirle incelendi.Türk Festivali'ne ailesiyle katılan ve 1 yıldır Washington bölgesinde yaşayan Deniz Tay, "Burada vatanımızın her köşesinden bir parça buluyoruz. Lezzetlerini burada tekrar tadıyoruz. Tanımadığımız hemşerileri burada tanımış oluyoruz. Ülkemizin her köşesinden bir şey bulmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu. Festivalde gönüllü olarak yer alan Merve isimli genç de "Kültür paylaşmak içindir. Birçok insan bizim kültürümüzü tanıyor" dedi.Afganistanlı Halid ve Hafza da Türk arkadaşları vasıtasıyla Türk kültürüyle tanıştıklarını ve bu kültürü çok sevdikleri için festivale özellikle katılmak istediklerini belirtti. Irak kökenli Weston da Türk arkadaşı ile festivale katıldığını kaydederek, festivalin çok eğlenceli geçtiğini ve kucağındaki bebeğini festivale Türk kültürüyle tanıştırmak için getirdiğini söyledi.