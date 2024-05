Yardımları engelliyorlar ölüm her an kapımızda

Siyonist İsrail rejimi Gazze'de dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştiriyor. Son olarak güvenli bölge olarak niteledikleri Refah'a da saldıran İsrail, milyonlarca sivile cehennemi yaşatıyor. SABAH, Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj ile konuştu ve bölgedeki son durum hakkında en yetkili isimden bilgi aldı.Gazze'de hiçbir güvenli bölgenin olmadığına dikkat çeken Al- Sarraj, "Gazze'de durum giderek zorlaşıyor. Refah'ın işgali, geçişlerin kapatılması ve yardım dağıtımlarının durdurulması durumu daha da kötüleştiriyor. Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliye ve Biet Lahya'da halk evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Çocuklarıyla gidecekleri hiçbir yer yok. Ölüm her an için kapımızda" şeklinde konuştu.İnsani yardım malzemelerinin geçişine izin verilmediğini kaydeden Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj, "Gazze Şeridi'nde tüm halk yiyecek ve su bulmakta zorluk yaşıyor. Katı atıklar ve çöpler yollarda birikerek halkın sağlığını tehdit ediyor. Yolların çoğu yıkılan binaların molozları nedeniyle kapandı. Yakıtın çok az olması ve belediyeye ait araç ve makinelerin çoğunun tahrip olması nedeniyle belediye temel hizmetleri sağlayamıyor. Tüm geçişlerin yakın zamanda açılmaması halinde kıtlığın hızla yayılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.Katil İsrail ordusu dün Refah'taki Kuveyt Hastanesi ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler'e ait okula sığınan sivillerin tahliyesi için yeni bir sürgün kararı yayınladı.İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini karadan işgaliyle beraber bölgeye açılan tüm sınır geçişlerinin 1 haftadır kapatması yeni bir insani krizi beraberinde getirdi. Dün yapılan açıklamada "Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemi saatler içinde çökecek" uyarısı yapıldı. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ise Refah'a yönelik kara saldır ısının salgın hastalık riskini artırdığı uyarısında bulundu.Katil İsrail'in 220 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e ulaştı. İsrail saldırıları nedeniyle 500 sağlık çalışanı, 188 BM çalışanını, 5 bin 479 öğrenci, 261 öğretmen, 95 profesör, 300 imam 152 gazeteci öldürüldü.Refah'tan ayrılan Filistinlilerin sayısı 360 bine yükseldi. Çaresiz Filistinlilerin sığındığı yerlerden biri Han Yunus'taki BM'ye ait okul oldu. İsrail haftalar önce yerle bir ettiği okulun 'güvenli' olduğunu duyurdu.İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Hazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktüğü bildirildi.ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima etti.Üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri mezuniyet törenlerinde sürdü.Basel, Bern, Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde de gösterilere başladı.Amsterdam Üniversitesi'ndeki gösterilere akademisyenler de katılım gösteriyor.Öğrenciler "akademik boykot" için eylem başlattı.Oxford Üniversiteli akademisyenler, çevrim içi kaynaklarının Gazzelilere açılmasını istedi.