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Giriş Tarihi: 19.2.2022 22:21

Yemen'de Husilerden balistik füze saldırısı: 3 asker öldü, 10'dan fazla yaralı var

AA
Yemen’de Husilerden balistik füze saldırısı: 3 asker öldü, 10’dan fazla yaralı var

Yemen'de Husilerin ülkenin doğusundaki Şebve ilinde yer alan El-Alem Karargahı'na düzenlediği balistik füze saldırısında 3 asker öldü, 10'dan fazla asker yaralandı. Husi ve resmi kaynaklardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Husiler, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde yer alan El-Alem Karargahı'na balistik füze saldırısı düzenledi.

3 ASKER ÖLDÜ

Saldırıda, askerlerin akşam namazına durduğu sırada karargahta bulunan caminin hedef alındığını belirten kaynaklar, ilk belirlemelere göre 3 askerin öldüğünü 10'dan fazla askerin de yaralandığını aktardı.

Husi ve resmi kaynaklardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BİRÇOK BÖLGEDE ÇATIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükûmeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar aralıksız sürüyor.

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Yemen'de Husilerden balistik füze saldırısı: 3 asker öldü, 10'dan fazla yaralı var
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