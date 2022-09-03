Yeni Türkiye vizyonu

MUHALEFET:

İKTİDAR:

Türkiye'nin izlediği diplomasi son zamanlarda yine oldukça hareketli. Ankara'nın sahada ve masada yürüttüğü kararlı politikalar, birçok alanda meyvesini veriyor. 2023'teki seçimlerden önce öne çıkan tartışmalardan biri "yeni Türkiye" anlayışı oluyor. Muhalif kesimlerin yani 6'lı masanın anlayışı ile iktidarın vizyonu birbirinden oldukça farklı.Türkiye'nin yürütüğü diplomasi birçok alanda ses getiriyor. Hükümetin yeni Türkiye anlayışındaki küresel liderlik vizyonunu dünya kabul ediyor. Buna karşılık muhalefet ise 2023 seçimlerini kazanmaları halinde "Batı'nın kontrolüne girmek" şeklinde yorumlanan bir dış politika vaat ediyor. Haberimizde hükümetin dış politikasına yönelik son zamanlarda dünyadan gelen destek mesajlarını derledik. Diğer tarafta da 6'lı masanın yeni Türkiye vizyonuna dair bazı örnekleri ele aldık...TÜRKİYE'DE muhalefet de ortaya 'yeni Türkiye' anlayışı koyuyor. İşte bu yaklaşımın dış politika ayağına yönelik bazı örnekler şöyle:Muhalefet, seçimleri kazanmaları halinde Türk savunma sanayiinin geliştirdiği ve küresel çapta savaş stratejilerinin değişmesine neden olan İHA'ların geleceğini tartışmaya hazırlanıyor.Aynı kesimler, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a verdiği ve savaşın seyrini değiştiren desteğini eleştirdi. CHP'li üst düzey isimlerden "Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım ediyor" demeçleri geldi.CHP, 2023 seçimleri öncesi HDP'yi kaybetmemek ve ittifakta tutmak adına verdiği tavizlere Irak ve Suriye tezkerelerini de eklemiş ve 2019-2020 yılında 'evet' dedikleri tezkereye 2021'de 'hayır' demişti.6'lı masanın en çok dile getirdiği dış politika söylemlerinin başında "Ne işimiz var orada?" olu - yor. Azerbaycan, Balkanlar, Irak, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Afrika ve dahası... Türkiye'nin ülke çıkarlarını sınır ötesi coğrafyalarda korumasından adeta rahatsız oluyorlar.Muhalefetindış politikadaki tutumuna karşılık iktidarın izlediği aktif diplomasiyi ise dünya kabul etmiş durumda. Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, Ankara'nın üstlendiği liderliğe dikkat çekildi. Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Johnson, Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan Türkiye'yi "vazgeçilmez küresel liderliği"nden ötürü tebrik etti. Liderlerin, iki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nı genişletmeyi temenni ettikleri kaydedilen açıklamada, savunma teknolojisi ve nükleer enerjide işbirliğine de vurgu yapıldı.Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin son yıllarda ihracatının hızla arttığını, gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında ihracattaki rekabet gücünün yüksek olduğunu kaydettiİnsanı yardımlar noktasında Ankara'nın adımları büyük destek topluyor. Son olarak Arnavutluk lideri Edi Rama, pandemide Türkiye'nin uzattığı dostluk elini "Erdoğan olmasaydı, ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu" sözleriyle anlatmıştı.Küresel ekonomik kriz, enerji alanındaki problemler, Ukrayna Savaşı'nın uzaması, koalisyonların çökmesi, toplumsal belirsizlikler ve Rusya'ya destek veren ülkelerin artması... Avrupa ülkeleri karakışa hazırlanıyor. Batılı ülkeler karşılaştıkları problemler nedeniyle adeta kapanmaya gidiyor. Dar bir açılım var artık. Buna karşılık Türkiye ise turizmden ticarete, savunma sanayiinden siyasete kadar birçok alanda etki alanını genişletiyor.TÜRKİYE'NİN izlediği başarılı dış politikadan rahatsız olan ülkeler de var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için attığı adımlardan rahatsız. Paris'te büyükelçilere hitap eden Macron, "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" dedi. ABD merkezli Bloomberg ajansı ise Çin ve Türkiye'nin nükleer felaketi önlemek için Putin nezdinde girişimde bulunmasını önerdi.DÜNYANIN gözü son günlerde Balkanlar ve Libya konusunda yine Türkiye'nin üzerinde. Ukrayna Savaşı'nın uzamasıyla birlikte Balkanlar'da yeniden bir çatışma ortamanın doğmasından endişe ediliyor. Al Jazeera, EuObserver ve daha birçok haber portalında Balkanlar'ın kaderinin Türkiye'nin elinde olduğuna dair yorumlar çıkıyor. Diğer taraftan Libya'da siyaset yine karışık. Türkiye'nin tüm taraflarla temas halinde olduğuna dikkat çeken Arap medyası ise "Libya'da çözüm Erdoğan'ın elinde" başlıklarını atıyor.