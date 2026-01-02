Yeni yılın ilk sabahına bombalarla uyandılar

Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren İsrail Gazze'de işgal ettiği bölgeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu bölgelerini, orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu hava ve kara saldırıları ile hedef aldı. Saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail, 10 Ekim'den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze Medya Ofisi'ne göre bu süreçte İsrail 969 ihlal gerçekleştirdi ve 418 Filistinliyi katletti. Bu arada İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 26 yaşındaki Hattab Muhammed Serhan Daragme, Nablus'a bağlı Lubban eş-Şarkiyye köyünde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze'de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

BM'DEN UNRWA KINAMASI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Meclisi'nin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen yasa kapsamında aldığı kararları kınadı. BM Genel Sekreter Sözcülüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail Meclisi'nin 29 Aralık 2025 tarihinde UNRWA Operasyonlarını Durdurma Yasası'nda yaptığı değişiklikleri kınamaktadır. Bu değişiklikler, UNRWA'nın faaliyetlerini ve görevlendirilmiş

SİYONİSTLERDEN SU İŞKENCESİ

İsrail'in resmi raporunda, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Gazze savaşının sürdüğü dönemde toplu cezalandırmayla Filistinli tutukluları 12 saat süreyle içme suyundan mahrum bıraktığı itiraf edildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Adalet Bakanlığı Kamu Savunma Birimi, 2024 yılında hapishanelere yapılan ziyaretlere ilişkin rapor hazırladı. Raporda, "Gazze savaşı sırasında Filistinli tutuklular toplu cezalandırma uygulamalarıyla içme suyundan mahrum bırakıldı, saatlerce süren bu uygulama bazen yarım gün suruyordu." ifadeleri kullanıldı. Haberde, İsrail Sivil Haklar Derneğinin Ocak 2025'te hapishanelerle ilgili raporların kamuoyuyla paylaşılması yönünde Kudüs Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu ancak resmi makamların bugüne kadar söz konusu talebe yanıt vermediğine işaret edildi.