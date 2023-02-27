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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan sınıra yüzlerce devriye yerleştirdi!
Giriş Tarihi: 27.2.2023 09:45

Yunanistan sınıra yüzlerce devriye yerleştirdi!

Yunanistan, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından verdiği dayanışma mesajı ile dikkatleri çekmişti. İngiliz Guardian'da yer alan habere göre, Yunanistan Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem felaketinin ardından yeni göçmen akımından endişe ettiği için sınıra yüzlerce devriye yerleştirdi.

Yunanistan sınıra yüzlerce devriye yerleştirdi!

Yüzlerce güvenlik personelini hafta sonunda Meriç Nehri kıyısına konuşlandıran Yunanistan'ın Göç Bakanı Notis Mitaraçi, artırılmış gözetleme altyapısı ve ek çitlerle kıtanın sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini belirtti.

MERİÇ'E GÖÇMEN SEDDİ

Kara sınırı boyunca uzanmasını istedikleri tartışmalı duvavırn AB tarafından finanse edilmese dahi bir an önce tamamlanması gerektiği de Yunanistan'ın beklentileri arasında yer aldı.

Öte yandan Guardian, Ege Denizi'nde de kaçak göçmenler nedeniyle yeni sahil güvenlik botlarının yerleştirileceğini belirtiyor.

Uzun süredir göçmenlere yönelik insanlık dışı müdahaleleri ile tepki çeken Yunanistan'a AB'nin dış sınırlarının güvenliğinden sorumlu Frontex'in de göz yumduğu biliniyor.

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Yunanistan sınıra yüzlerce devriye yerleştirdi!
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