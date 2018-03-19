Manisa, lale bahçesine döndü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Aralık ayı içerisinde toprağa özenle dikilen 300 bin lale soğanı, Manisa'yı adeta çiçek şehrine döndürdü. Atatürk Kent Parkı, Bülent Koşmaz Otoparkı, Ulupark, Çanakkale Şehitleri Anıtı gibi alanlarda ve muhtelif noktalarda baharın gelmesiyle güzelliğini sergileyen laleler, Manisalıların büyük beğenisini kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehri adeta kocaman bir çiçek bahçesi haline getirdiğini belirten vatandaşlar, çalışmalar dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekiplerinin il genelinde peyzaj çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Daire Başkanı Bahadır Belek, "17 ilçemizde görev yetki ve sorumluluk alanımızdaki alanlarda peyzaj ve yeşil alan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Aralık ayı içerisinde toprakla buluşturduğumuz 300 bin adet lale soğanı, baharın gelmesiyle birlikte, Manisalıları selamladı. Ortaya çıkan renk cümbüşü de vatandaşlarımızın adeta içini ısıtıyor. Sosyal medya hesaplarından ve telefon yoluyla teşekkürlerini iletiyorlar. Bu geri dönüşler de bizleri oldukça mutlu ediyor. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yeni çalışmalarla, vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" diye konuştu.

