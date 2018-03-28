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Dilek Yarımadası ’nda tatbikat

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası ’nda tatbikat yapıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:03
Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda tatbikat

Özellikle yaz aylarında her yıl rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası 'nda olası tehlikelere karşı Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü ekipleri tarafından doğa harikası Oluklu Kanyonu'nda gerçekleştirilen tatbikat başarıyla sonuçlandı. Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Milli Parkımızda ilkbahar ve yaz aylarında yaşanan yoğun yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin güvenliği ve memnuniyetleri kapsamında, AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri ve Milli Park Ekiplerimizce Oluklu Kanyon Mevkiinde Tabiatta Arama ve Kurtarma Tatbikatı yapıldı "denildi.

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Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda tatbikat
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