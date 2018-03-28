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Minikler ın coşkusunu dikerek yaşadı

’da minik öğrenciler onlarca ı toprakla buluşturdu. Şenlik havasında geçen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler ve velileri neşeli bir gün geçirdi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:58
Minikler baharın coşkusunu fidan dikerek yaşadı

'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Yağcılar Mahallesinde dikim etkinliği düzenledi. Okul yönetiminin teşviki ve öğretmenlerinin gözetiminde buluşan okul öğrencileri ile veliler önceki gün son derece keyifli dakikalar yaşadı.

Kendilerine verilen çam ağacı fidanlarını toprakla buluşturan minikler, doğada olmanın keyfini yaşadı. Fidan dikiminin yanı sıra piknik yapmayı da ihmal etmeyen Çağatay Uluçay İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri 'in gözetiminde gönüllerince eğlendi.

ın gelişi ile yemyeşil alanlarda koşan ve çeşitli oyunlar oynayan minik öğrenciler, yaklaşık bin çam fidanını toprakla buluşturdu. Öğrenciler ilk kez fidan dikmenin heyecanını yaşarken doğa sevgisi ve farkındalığının oluşması için öğretmenleri tarafından bilgilendirildi.

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Minikler baharın coşkusunu fidan dikerek yaşadı
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