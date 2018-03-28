Minikler baharın coşkusunu fidan dikerek yaşadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Çağatay Uluçay İlkokulu Yağcılar Mahallesinde fidan dikim etkinliği düzenledi. Okul yönetiminin teşviki ve öğretmenlerinin gözetiminde buluşan okul öğrencileri ile veliler önceki gün son derece keyifli dakikalar yaşadı.

Kendilerine verilen çam ağacı fidanlarını toprakla buluşturan minikler, doğada olmanın keyfini yaşadı. Fidan dikiminin yanı sıra piknik yapmayı da ihmal etmeyen Çağatay Uluçay İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Semra Sezer'in gözetiminde gönüllerince eğlendi.

Baharın gelişi ile yemyeşil alanlarda koşan ve çeşitli oyunlar oynayan minik öğrenciler, yaklaşık bin çam fidanını toprakla buluşturdu. Öğrenciler ilk kez fidan dikmenin heyecanını yaşarken doğa sevgisi ve farkındalığının oluşması için öğretmenleri tarafından bilgilendirildi.

