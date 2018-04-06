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Başkan Ergün spor tesisi çalışmalarını yakından takip ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde yapımı devam edilen ve Büyükşehir Belediyespor alt yapısında görev yapan 54 öğrencinin konaklamasının sağlanacağı ek binada incelemelerde bulundu. İlçelerden gelerek Büyükşehir Belediyespor altyapısında U16-U17 ve U19 takımlarında hizmet verecek olan sporcu gençlerin bu tesiste barındırılacağını belirten Başkan Ergün, “Çok güzel bir tesisi daha inşallah Manisa’ya kazandırmış olacağız” dedi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:14
Başkan Ergün spor tesisi çalışmalarını yakından takip ediyor

'ya spor alanında önemli yatırımlar kazandıran si, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz dönem Başkan Ergün'le yeniden doğan Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde Büyükşehir Belediyespor alt yapısında görev yapan 54 öğrencinin konaklamasının sağlanacağı ek binada inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri ve alt yapı hocalarıyla birlikte çalışmaları yerinde ve proje üzerinde inceledi. Tesisin tamamlanmasının ardından alt yapıda görev yapan gençlerin konaklamasını sağlayacağı odalarını, yemekhaneyi, kafeteryayı tek tek inceleyen Başkan Ergün, çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Sporun içerisinden gelen bir Başkan olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde mevcut sporcu gençlerimizin barınacağı 54 tane yatak kapasiteli tesisin de yapımında kaba bina bitti. Artık ince işlere geçiliyor. Tahmin ediyorum 3 ay gibi bir süre içerisinde, bu yaz orayı da bitirme noktasına geleceğiz. İlçelerimizden, köylerimizden gelerek U16-17-19 takımlarımızda hizmet verecek olan sporcu çocuklarımızı orada barındırabileceğiz. Çok güzel bir tesisi daha inşallah Manisa'ya kazandırmış olacağız" diye konuştu.

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Başkan Ergün spor tesisi çalışmalarını yakından takip ediyor
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