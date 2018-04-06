Başkan Ergün spor tesisi çalışmalarını yakından takip ediyor

Manisa'ya spor alanında önemli yatırımlar kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz dönem Başkan Ergün'le yeniden doğan Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde Büyükşehir Belediyespor alt yapısında görev yapan 54 öğrencinin konaklamasının sağlanacağı ek binada inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri ve alt yapı hocalarıyla birlikte çalışmaları yerinde ve proje üzerinde inceledi. Tesisin tamamlanmasının ardından alt yapıda görev yapan gençlerin konaklamasını sağlayacağı odalarını, yemekhaneyi, kafeteryayı tek tek inceleyen Başkan Ergün, çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Sporun içerisinden gelen bir Başkan olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde mevcut sporcu gençlerimizin barınacağı 54 tane yatak kapasiteli tesisin de yapımında kaba bina bitti. Artık ince işlere geçiliyor. Tahmin ediyorum 3 ay gibi bir süre içerisinde, bu yaz orayı da bitirme noktasına geleceğiz. İlçelerimizden, köylerimizden gelerek U16-17-19 takımlarımızda hizmet verecek olan sporcu çocuklarımızı orada barındırabileceğiz. Çok güzel bir tesisi daha inşallah Manisa'ya kazandırmış olacağız" diye konuştu.