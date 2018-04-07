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Hırsız çaldığı paralarla kıskıvrak yakalandı

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Hırsız çaldığı paralarla kıskıvrak yakalandı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce Tire, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği şüphesiyle aranan Adnan T.'nin Ödemiş'te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Otogara gelen ekipler, ilçeden ayrılmak üzere olan Adnan T.'yi kıskıvrak yakaladı. T, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıyı arayan polis ekipleri adnan T'nin üzerinde çalıntı olduğu tespit edilen 4 bin lira çıktı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Hırsız çaldığı paralarla kıskıvrak yakalandı
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