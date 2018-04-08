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Fizyoterapist gibi öğretmen

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Fizyoterapist gibi öğretmen
İZMİR'DE gelişim bozukluğuna bağlı olarak yürüme zorluğu yaşayan ve tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen 9 yaşındaki Şeyma Aşçı'nın hayatını, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'na geçen yıl göreve başlayan Fırat öğretmen değiştirdi. Şeyma'nın tek başına yürüyebileceğine inanan öğretmeni Fırat Keser, fizyoterapist tanıdıklarının desteğiyle özel yürüme yeleği ve yatak tasarladığı öğrencisi için basketbol sahasını egzersiz alanına çevirdi. Öğretmeninin emeklerini boşa çıkarmayan Şeyma, 2 aylık çalışma sonunda "yürüyemez" diyenlere inat kimseden destek almadan ilk adımını atarak, tekerlekli sandalyeye bağımlılığından kurtuldu.
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Fizyoterapist gibi öğretmen
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