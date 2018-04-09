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Başkan Çokay’dan, genç meslektaşlarına

(ADÜ) Rehberlik ve öğrencilerine kariyer planlaması konusunda verildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:14
Başkan Çokay’dan, genç meslektaşlarına seminer

e konuşmacı olarak katılan Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü, Türk Psikolojik Danışma Derneği Aydın Şube Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Süleyman Çokay, gençlere özel sektördeki çalışma yapabilecekleri alanlar ve mesleğin inceliklerini anlattı.

tarafından, öğrencilerin iyi bir psikolojik danışmanlık formasyonuna sahip olmalarına ve mesleki hayatlarında diledikleri kariyer planlarını yapabilmelerine olanak sağlamak üzere düzenlenen eğitim seminerlerine Rehberlik ve 'nde devam edildi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün yaptığı çalışmaya konuşmacı olarak katılan Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü, Türk Psikolojik Danışma Derneği Aydın Şube Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Süleyman Çokay öğrencilerin sorularını cevapladı. Mezuniyet sonrası özel sektörde ne tür çalışmaların yapılabileceği, mesleki standartlar ve iş çevrelerinin beklentileri üzerine konuşmalar yapıldığı seminerde geleceğin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanları meslekleri ile ilgili merak ettikleri konuları mesleğin uzmanından öğrendi. .

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yalçın Özdemir'in de katıldığı seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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Başkan Çokay’dan, genç meslektaşlarına seminer
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