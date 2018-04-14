Çocuklar için doğal meyve cipsi üretiyor

Türkiye'ye 15 yıl önce Özbekistan'tan göç eden 50 yaşındaki Ahıska Türkü
Gülendar Kibaroğlu, sanayi sitesinde kiraladığı atölyede hiçbir katkı malzemesi kullanmadan meyve kurusu hazırlıyor. Makine mühendisi eşi Mihrali Kibaroğlu'nun (54) projesini çizip, hazırladığı 2 makineyle kuru meyve üretimine için KOSGEB'ten, karşılıksız hibe almaya hak kazandı. 6 aydır üretim yaptıklarını belirten Kibaroğlu, "Makinelerimizden biri meyveleri kesiyor biri ise kurutuyor. Meyvelerin değerlerini kaybetmeden kurutuyoruz" dedi.