Kafatası kemiğini çıkarıp tümörü temizlediler

Konya'da askerlik yapan 25 yaşındaki Yakup Kızılay, terhisine bir hafta kala gittiği kulak burun boğaz doktoruna artan baş ağrılarından bahsetti. Tomografi çekilen Kızılay'ın beyninde tümör tespit edildi. Kızılay, İzmir'e geldikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'ne başvurdu. Burada yapılan müdahaleyle hayati risk taşıyan tümörden kurtulan Kızılay, yaşama yeniden bağlandı.

1 SAATTE KURTULDU

Tesadüfen öğrendiği rahatsızlığı nedeniyle zor birdönem geçirdiğini belirten Yakup Kızılay, "Doktorum, tedavi sürecinde elinden geleni yaptı. Ufak tefek ağrılar dışında şikayetim kalmadı" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren DEÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde görevli Doç. Dr. Hülagü Kaptan, "7-8 saati bulabilecek bir operasyon planlamıştık. Çok kabaca söylemek gerekirse kafa kemiğini kaldırıyoruz. Burada bir problemle karşılaştık çünkü kemiği kaldıramadık. Çünkü tümör bir kemik yapısı haline dönüşmüş ve kafa kemiğine yapışıktı. Bayağı uğraştık, ayıramadık. Sonradan etrafını dönerek güzel bir şekilde tam olarak tümörü çıkardık. Tabii bu hasta için çok büyük bir şans oldu. Beklediğimizden daha hızlı bir şekilde, yaklaşık 1 saatte sonlandı. Hastamızın yoğun bakım sürecine ihtiyaç olmadı. Ameliyat öncesinde karşılaşabiliriz dediğimiz problemlerin hiç birisiyle karşılaşmadık" dedi.