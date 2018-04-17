Sandıktan çıkan kanaviçeler yeniden hayat buldu

Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Kanaviçe Kursu, kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sandıklarında atıl durumda olan işlemeleri yeniden kullanabilir hale getiren kursiyerler, birbirinden güzel işlemeler ortaya çıkarıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş Kanaviçe kursuna çok önem verdiklerini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, açılan kurs sayesinde ev hanımlarının evde boş oturmak yerine kursa gelerek hem eğlendiklerini hem de kanaviçenin unutulmaması için katkı sağladıklarını ifade etti.

Kanca, "Evde atıl durumda olan ama kıyamadığı ve hatırası olan işlemeyi tekrar burada kullanabileceği bir masa örtüsü bir sehpa örtüsü olarak yapmış olması ve onu tekrar evine götürmesi 'Her Zaman Her Yerde Herkes İçin Eğitim' sloganının ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Yaptığımız çalışmaların sonucunu görmek bizleri mutlu ediyor. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.



"UNUTULMAYA YÜZ TUTTU"

Halk eğitim merkezinin nakış öğretmeni Özlem Gülen ise kursları hakkında şu bilgileri verdi:

"Bizim unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizden birisi. Daha çok ananelerimizden, annelerimizden kalan ürünler atıl durumda evde. Bayanlar diyor ki hocam ben bunları nasıl değerlendirebilirim? Genelde o tarz ürünleri değerlendiriyorlar burada. Kursumuz 180 saatlik. Haftada 3 gün ve saat 09.30'da başlayıp 16.15'te bitiyor. Kursiyerlerimiz hem eski ürünlerini değerlendiriyor hem de güzel vakit geçiriyorlar."



"BURADA KIZIMIN ÇEYİZİNİ TAMAMLADIM"

Kursiyerlerden biri olan ev hanımı Vildan Belgi, 3 yıl önce Kanaviçe Kursuna katıldığını dile getirerek, "Evde, sandıkta annemden ve anneannemden kalan Kanaviçe eski el işlerini buraya getirdim. Burada oda takımları, nevresimler, masa örtüleri, klozet takımlarına varıncaya kadar yaptım geçen sene. Kızımın çeyizini tamamladım burada. Çokta güzel oldular. Hepsi hoş şeyler. Bu kurs açılmasaydı evde duran o işlemeler bir işe yaramayacaktı, atılacaktı. Ama şimdi hepsi kullanılır hale geldi. Eskiden ara diye yaptığımız şeyler kullanılırdı.

Yorgan kapaklarında kullanılırdı. Ama şimdi biz bunları söküyoruz. Nevresim takımı, masa örtüsü, oda takımları gibi yerlerde kullanıyoruz. Görenler çok beğendiklerini söylüyorlar. Değişik bir sanat dalı. Güzel ve unutulmaya yüz tutmuş şeyler. 3 seneye kadar bunlar sandıklarda duruyordu.

Seneden seneye haberi olan insanlar bu kursa katılıyor. Bize sipariş veriyorlar. Bize de yapar mısınız diyorlar? Ama el emeği çok pahalıya denk geliyor. Evde otursaydık hiçbir şey bilemeyecektik" diye konuştu.

