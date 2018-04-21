Kerim Tokyo’daki engelleri aşmak istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün engelli branşlarındaki en başarılı sporcularından Kerim Elyaz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği madalya koleksiyonuna yenilerini eklemeye devam ediyor. Son olarak Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metreyi 11.43'de koşarak birinci olan Kerim Elyaz, uzun atlamada ise 5.97 metre ile yine tüm rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı. 100 ve 200 metre koşu ile uzun atlamada Türkiye rekorlarının sahibi olan "Avrupa şampiyonu" unvanlı sporcu, şimdi gözünü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na dikti. Elyaz, "İlk hedefim 2018 Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak, sonra ise 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda bir sporcunun ulaşabileceği en üst seviyeye ulaşarak madalya almak" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU