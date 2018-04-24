Liseli Ömer milli takımda

İZMİR
- Özel İzmir Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ömer Topaloğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ- TAK) 25. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında Matematik Milli Takımı'na seçilen 6 öğrenci arasında yer aldı. Matematik Milli Takımı'na İzmir'den giren tek öğrenci olma başarısını gösterdi. 30 Nisan'da Ankara'da TÜBİTAK Milli Takım Kampına katılacak olan Ömer, 7-12 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Olimpiyatları'nda, ardından temmuz ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek. Öte yandan İzmir Valisi Erol Ayyıldız makamında kabul ettiği Ömer ile yakından ilgilendi.