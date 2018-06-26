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Cinayet davasında tanıklar dinlenecek

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Cinayet davasında tanıklar dinlenecek
İZMİR'DE 25 Kasım 2017 tarihinde dini nikahla birlikte yaşadığı Ü.S. (29) isimli kadının ayrıldığı kocası İsmet Sarsılır'ın (39) ölümüne neden olduğu öne sürülen tutuklu sanık Orhan (38) ile babası Erol Elalmış'ın (62) yargılanmasına başlandı. Hamile kalan Ü.S, Orhan Elalmış'a bebeği aldırmak istediğini söyleyince Elalmış, Ü.S'yi çocuklarını öldürmekle tehdit etti. Durumdan haberdar olan çocukların babası İsmet Sarsılır'ı çıkan kavgada öldürdü. Davada mahkeme başkanı, diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
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Cinayet davasında tanıklar dinlenecek
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