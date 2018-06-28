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Kanserli tümörü özel tedavi ile küçülttüler

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Kanserli tümörü özel tedavi ile küçülttüler
MANISA'NIN Akhisar İlçesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Aysun Özüdoğru, 14 yıl önce gözlerinin kararması şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Doktorların Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk ettiği Özdoğru'ya, yapılan tetkikler sonucu cilt kanseri teşhisi konuldu. İlaçla tedavi edilen Özüdoğru, hastalığı 2016'da tekrarlayınca kanserli tümörün sıçradığı gözünden ameliyat oldu. Bir yıl sonra kontrol için hastaneye gittiğinde tümörün karaciğerine yayıldığını öğrenen Özüdoğru, Medical Park Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastanenin Onkoloji Kliniğinden Doç. Dr. Çağatay Arslan, kemoterapiyi direk karaciğere uygulaması sayesinde kanserli tümör yüzde 70 oranında küçüldü.
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Kanserli tümörü özel tedavi ile küçülttüler
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