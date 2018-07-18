Taraftar kulüp binasını bastı

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda gerçekleşen Bucaspor'un olağanüstü genel kurulunda ortalık karıştı. Başkan İrfan Bal'ın tek listeyle girdiği seçimin yapıldığı salona alınmayan bir grup taraftar kulüp binasını basarak yönetimi tanımadıklarını ve kulübü kendilerinin yöneteceğini açıkladı. Camları ve kapıları kırarak binaya girdikleri öğrenilen taraftarların temsilci başkanı Mehmet Aydın, başkanlık koltuğuna oturarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Aydın, İrfan Bal başkanlığındaki yönetimin kendileri için bir şey ifade etmediğini belirterek, "Taraftar Derneği'nin de kulübün de başkanı benim. Yapılan yolsuzluk nedeniyle kulüp yönetimine taraftarlar olarak el koymuş bulunmaktayız. Bu yönetimi tanımıyoruz. Kulübe parayı Belediye Başkanı Levent Piriştina veriyor. O zaman zaten yönetime gerek kalmıyor. Bu külübü taraftar yönetecek. Ben Bucaspor sevdalısıyım. Benim kulübümden hiçbir menfaatim olamaz" diye konuştu. Yaşananların ardından Bal ve yönetim kurulunun Mehmet Aydın ve ekibinden şikayetçi olmadı. TARAFTAR AÇIKLAMA YAPTI
Taraftaraların davranışlarının doğru ve hoş olmadığını belirten Bal, "Maalesef yakışıksız bir eylem gerçekleşti. Ben kongre salonunda olduğum için neler yapıldığını göremedim. Haberim olunca gece yöneticilerimizle toplantı yaptık. Gerekirse yine kararlar alabiliriz" dedi. Öte yandan, Bucasporlu taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın'ı kulüp başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. Taraftarlar, "Kulübümüzde yapılan yolsuzluk diz boyu, Bucaspor ile alakası olmayan, kişiler delege olmuş hatta başkanlık koltuğuna oturmuşlardır. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı beyan ederiz" dedi.