Sessiz vahşette karar değişti

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Akhisar İlçesi'nde işitme ve konuşma engelli Arif Altay'ı (44) öldürüp, cesedini gömdüğü suçlamasıyla yargılanan işitme engelli sanıklar Saadet Kocabay (23), kardeşi Selim Burak Kocabay (22) ve anneleri Selda Kocabay (46) hakkına verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay'ın Arif Altay cinayetinde anne Selda Kocabay'ın cezasız kalmasından dolayı bozduğu dava yeniden görüldü. Yerel mahkeme bu kez işitme engelli olan anneye de müebbet hapis
cezası verdi. Selda Kocabay ile kızı Saadet Kocabay, Emine Girginer'in (21) öldürülmesi davasında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.