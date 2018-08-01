İkiz kimlik mağduriyeti devam ediyor

İZMIR Karşıyaka'da yaşayan tıbbi mümessil Mehtap Akkaya
, 2012 yılında Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için gitti. Akkaya, doktorun talebi üzerine kan tahlili yaptırdı. Akkaya'ya, tahlil sonucu almaya gittiğinde, kayıtlarda hem diyabet hem de şizofreni raporunun bulunduğu söylendi. Şok yaşayan Akkaya, evrakı incelediğinde raporlardaki kimlik numarasının ve ismin kendisinin olduğunu gördü. Olayı araştıran Akkaya, raporlardaki kişinin, 2004 yılında Alsancak'ta polis tarafından sokakta bulunan kimsesiz kadın olduğunu öğrendi. Huzurevinde yaşayan Mehtap Akkaya'ya (57) yeni kimlik verildi. Ancak kimlikte düzeltilen hatanın SGK
kayıtlarında düzeltilmediği, Akkaya'nın belindeki rahatsızlığı nedeniyle muayene olduktan sonra ilaçlarını almak için eczaneye gitmesiyle ortaya çıktı. Mağdur olduğunu kaydeden Mehtap Akkaya, "Hastalandığım için muayene oldum ve eczaneye ilaçlarımı almaya gittim. Bana huzurevinde yaşadığımı ve ilaçları veremeyeceklerini söylediler. Kimlikteki hata yüzünden mağdur olmaya devam ediyorum. Nüfus müdürlüğünde hata düzeltildi. Ancak SGK'da hala huzurevinde görünüyorum" dedi.