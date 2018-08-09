Özgür Kaynar: Amerikalıların Diyarbakır aşkı!

15 yıl kadar önceydi.

Bir gazetenin Diyarbakır temsilcisi, kendisine ve kentteki diğer gazetecilere Washington'dan sürekli davet gelmesinden bıkmış...

"Haftaya tekrar gideceğim, yoruldum artık" demişti.

Ben de "Hayırdır, neden siz" diye sormuştum!

O meslektaşım da "Seviyorlar bizi" diyerek geçiştirmişti.

Geçiştirilemeyecek kadar mühim bir konuydu, tesadüfün çok ötesindeydi!

Birlik ve beraberliğimizi yıkmak için vatan topraklarını örümcek ağı gibi sarıp sarmalayan bir planın parçasıydı!

Biliyoruz ki Beyaz Saray'dan kumanda edilen sivil toplum örgütleri, etki sahasına çekmek istedikleri gazetecileri, akademisyenleri, siyasetçileri ve STK temsilcilerini davet ediyordu!

Türkiye'ye demokrasi, insan hakları, özgürlük ihraç etme sevdalısıymış sahte pozu veren o kuruluşlar, karanlık finans kaynaklarından aldıkları maddi güçle misafirlerini ağırlıyor, bir toplantıdan diğerine taşıyordu.

Sebeb-i ziyaretin gereği de yapılıyordu tabi, kanaat önderleri olarak görülen davetliler aracılığıyla toplum mühendisliğinin alası gerçekleştiriliyordu!

BEDELİ AĞIR OLDU

Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı varken, Washington'daki hüsnü kabulün hatırını varın siz hesap edin!

Örtülü operasyonların parçası o davetlerin faturası hepimize kesildi ne acıdır ki!

Ağır bedeller ödedik, ödemeye de devam ediyoruz!

Milli konularda yaşadığımız fikir ayrılıklarının, geçmişte daha çok içine düştüğümüz çatışma ortamlarının ve terör belasının temeli işte o toplum mühendislikleri ile atıldı.

PKK'yı kurup her türlü lojistik desteği sağlayan karanlık güç ile teröre sosyal taban oluşturmak ve hareket alanı sağlamak için Diyarbakırlı gazetecileri, akademisyenleri, siyasetçileri, STK temsilcilerini etki sahasına çekmek isteyen aynıydı!

ASIL HESAP İSE BAŞKAYDI!

Bu diyarlardaki tarihsel dini planları ile siyasi ve iktisadi emellerini gerçekleştirmelerini sağlayacak yeni dünya düzeni tüm dertleri.

Hiçbirimize yer olmayan o düzenin kirli oyunlarına alet olanların yıkıcı faaliyetlerini, içine girdikleri solcu gömleği gizleyemiyor.

PKK SEVİCİLERİNE MESAJ

Hiçbir şey eskisi gibi değil, sır perdesi aralandı, ihanet şebekeleri ve taktikleri deşifre edildi.

Bir zamanlar Güneydoğu'da cirit atan rahip Brunson gibi kriptolar da artık göz hapsinde.

Asker eşi Nurcan Karakaya'yı 11 aylık yavrusu Mustafa Bedirhan'la bombalayan bebek katili PKK'lılara terörist diyemeyenlere ve onları Meclis'e taşıyanlara duyurulur.