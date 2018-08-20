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5. kattan düşen hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 20.8.2018
5. kattan düşen Filiz hastaneye kaldırıldı
İZMİR'İN Ödemiş İlçesi'nde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan C'nin (21), 'ndeki tedavisi sürüyor. Ödemiş'te bir birahanede garsonluk yapan Filiz C, Süleyman Demirel Mahallesi Şoförler Sitesi E/2 Blok'taki evinin balkonundan önceki gece saat 02.00 sıralarında düştü. Gürültü üzerine evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Filiz C'yi ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2.98 promil alkollü olan Filiz C'nin kalça, bacak ve kolları ile kaburgalarında kırıklar bulunduğu belirlendi. Yoğun bakım ünitesine alınan Filiz'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
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5. kattan düşen Filiz hastaneye kaldırıldı
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