Çesme trafigi ‘beyaz kırlangıçlar’a emanet

Uzmanlar, bayram tatilinde basa gelebilecek kazalara karsı uyarılarda bulundu. Egeli Sabah'a konusan konunun uzmanları, vatandasları trafik, yangın, gibi ölüm ve yaralanmalara neden olabilecek kazalara karsı uyardı. Saglıkçılar ve Izmir Kasapçılar Odası da acemi kasapların meydana gelebilecek olası yaralanmalarına karsı ilk yardımın önemine vurgu yaptı. Bayramlarda en çok can yakan olay, trafik kazaları... Izmir Emniyet Müdürlügü'ne baglı görev yapan bisikletli trafik polisleri "Beyaz Kırlangıçlar", Kurban Bayramı tatili nedeniyle yogunlugun yasandıgı Çesme'de bir yandan trafigi denetlerken bir yandan da vatandasları trafik kuralları konusunda bilgilendiriyor. Emniyet Genel Müdürlügü Trafik Hizmetleri Baskanlıgınca baslatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında trafikteki çocuklara kırmızı düdük, tisört, sapka hediye ediyor. Izmir Emniyet Müdürü Hüseyin Askın, "Bayram tatili boyunca her 5-6 kilometrede bir trafik ekibi yer alacak. Hem denetim yapacagız, hem de brosür dagıtacagız. Helikopter ve dronelarla havadan denetim yapacagız" dedi. Sürücülere uyarılarda bulunan Askın, "Asla hız yapmasınlar. Emniyet kemeri sizi hayata baglar. Geç geldi desinler, geçmis olsun demesinler" diye konustu. Izmir Il Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Aysun ise, "Onlar trafigin trafigin gülen yüzü. Sürücülerimize hız, takıp mesafesi, emniyet kemeri takılması ve sürüs esnasında kuralları uymaları konusunda ricada bulunuyoruz" dedi. Uygulamadan memnun olan tatilciler, Beyaz Kırlangıçlar'a basarılar dileyip hatıra fotografı çektiriyor.

ORMANLARA DAVET

Tatilcilerin neden oldugu bir baska yürek yakan olay da orman yangınları... Izmir'de 480 bin hektar orman alanına sahip oldugunu ifade eden Izmir Orman Bölge Müdürü Sahin Aybal, tatilcileri ormanlara davet ederken, olusabilecek yangınlara karsı da vatandası uyardı. Orman yangınlarının yüzde 95'inin ihmal ve dikkatsizlikten çıktıgını ifade eden Aybal, "Vatandaslarımızın orman içinde ve ormana 4 km mesafedeki alanlarda kesinlikle ates yakmamaları, piknik için ayrılmıs yerler dısında piknik atesi yakmamaları gerekmektedir. Insanlarımız biraz dikkatli olursa bu yangınlar çıkmaz. Her sey elimizde" dedi.