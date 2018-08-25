Tatil dönüşü çile olmasın

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kurban Bayramı tatili dönüşü sürücülere, ailelerin derin acılar yaşamaması için trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu. Bayram boyunca karadan ve havadan denetim yaptıklarını ifade eden Aşkın, "Çok şükür bayram boyunca İzmir genelinde kaza sayısı çok azdı. Canlarımızın yanmaması için gerekli tedbirleri göz önünde bulundurarak yola çıkın" dedi. Egeli Sabah'a özel açıklamalarda bulunan Aşkın, "Trafik Denetleme ve Bölge Trafik ekiplerimiz dönüş yolunda da çok sıkı kontroller yapıyor. Hem havadan helikopter ve drone ile hem karadan denetimlerimizi yapıyoruz. Dönüş yollarında ortalama her 5.5 kilometrede bir uygulama ve polis noktamız bulunuyor. Uygulamalarımızı 24 saat esasına göre devam ettiriyoruz. Çok şükür, Kurban Bayramı boyunca önemli bir kazamız olmadı" dedi.

KAZALAR AZALDI

İzmirlilerin Kurban Bayramı tatili boyunca çoğunlukla trafik kurallarına uyduğunu anlatan Hüseyin Aşkın, "Vatandaşlarımız trafik kurallarına uyduğu için çok teşekkür ediyorum. Dönüş yolunda vatandaşlarımız direksiyon başına alkollü ya da yorgun şekilde kesinlikle geçmesin, aşırı sürat yapmasın. Aşırı hız her zaman felakettir. İzmir polisi olarak aşırı hızı engellemek için her türlü önlemi alacağız. Sürücüler ve yolcular emniyet kemerini takmadan yola çıkmasın" diye konuştu. 2017'ye göre 2018 yılı içinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 40'ın üzerinde bir azalma meydana geldiğini vurgulayan Aşkın, "Trafik ekiplerimizin aldığı önlemler neticesinde ölümlü kaza oranlarının bir önceki yıla oranla yüzde 40'ın üzerinde azalmış olması bizi sevindirdi. Hedefimiz bu oranı daha da aşağılara çekmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Trafikte hiçbir insanın hayatını kaybetmeyeceği günleri görene kadar denetimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.